В Орле вновь открыли сбор вещей и канцтоваров для школьников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 23 июля, в Орле стартовала ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу». Каждый желающий может поучаствовать в сборе вещей и канцтоваров для школьников в преддверии Дня знаний.

Для первоклашек малообеспеченных, многодетных семей, сирот и детей с ОВЗ необходимы новые портфели, пеналы, тетради, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, фломастеры, карандаши, ручки, краски, кисти, пластилин, клей, ножницы и другие школьные принадлежности.

Неравнодушные орловцы могут поддержать ребят и принести свои покупки по адресу: улица Ленина, 23, кабинет №2 (здание областной филармонии). Уточнить информацию можно по телефону 76-17-41. Акция продлится до 31 августа.

- За счет городского бюджета уже приобретены 32 ортопедических школьных ранца и 184 набора школьно-письменных принадлежностей. Их общая сумма — 150 тысяч рублей. Ребята из малообеспеченных семей получат подарки преддверии Дня знаний, - сообщает пресс-служба администрации Орла.