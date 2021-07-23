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Общество23 июля 2021 14:49

На станции Орел задержали безработную девушку с наркотиками

При личном досмотре у нее обнаружили сверток из изоленты
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле задержали безработную девушку с наркотиками

В Орле задержали безработную девушку с наркотиками

Фото: Архив "КП"

В Орле транспортная полиция задержала на станции Орел 29-летнюю девушку с синтетическим наркотиком. Полграмма запрещенного препарата безработная орловчанка пыталась спрятать в пакете, обмотанном изолентой.

Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили предполагаемую преступницу. В ходе личном досмотре у изъяли сверток с кристаллическим веществом бежевого цвета. Позже исследования подтвердили, что это наркотик.

- Задержанная пояснила, что «синтетику» приобрела бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «незаконное приобретение и хранение наркотического средства». Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование, - рассказали «КП» в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.