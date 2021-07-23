Жители Ливен предложили 15 вариантов размещения памятника Николаю Чудотворцу

В Ливнах пока решают, где поставить памятник Николаю Чудотворцу, а в Болхове уже нашли место Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Ливнах продолжают решать, где установить памятник Святителю Николаю Чудотворцу. К обсуждению подключились и чиновники, и городская общественность.

Напомним, с 14 июля по 16 июля в райцентре Орловской области проходило народное голосование. На выбор ливенцам предложили две территории - площадь Победы и улица Карла Маркса, где сейчас установлен бюст Николая Поликарпова (рассматривалась возможность его переноса в именной сквер).

Затем состоялось общественное обсуждение в администрации города. В нем приняли участие порядка 60 человек. Однако после подсчета итогов голосования стало ясно, что ливенцы проекты городских властей не поддержали.

Зато выдвинули 15 своих идей по размещению: сквер на въезде в город со стороны Ельца, зеленая зона на Елецкой улице, перед хоккейным кортом, территории действующих в городе храмов и строящегося Свято-Троицкого собора, улиц Поликарпова, Славянский сад, территория возле Свято-Сергиевского храма (вместо памятника Сергию Булгакову), территория Ливенской ЦРБ, вместо памятника Декрету о труде («Книга») в городском парке и на месте предполагаемой часовни в Сквере воинов-интернационалистов.

- После анализа всех предложенных мест и формирования нового перечня с учетом технических характеристик памятника общественные обсуждения продолжатся, - сообщает пресс-служба администрация Ливен.

Отметим, в этом году также будет открыт памятник Николаю Чудотворцу в Болхове.