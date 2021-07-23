В первом полугодье 2021 в Орловской области сократилось число убийств

Следователи подвели итоги работы и криминогенной ситуации. Фото: СУ СК России по Орловской области

Сегодня, 23 июля, в Орле прошло заседание коллегии регионального СК России. В центре внимания криминогенная ситуация в области и раскрываемость преступлений.

Согласно озвученным данным, в Орловской области снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Так, более чем на 11% сократилось число убийств, при 100% раскрываемости по горячим следам.

Всего же за полгода было возбуждено около 270 уголовных дел, свыше 200 дел направлены в суды. Продолжалось расследование и уголовных дел прошлых лет. Таковых успешно раскрыто 27, причем из них 15 - тяжких и особо тяжких.

Увеличилось количество расследованных коррупционных преступлений (в 2021 году -59 преступлений, в 2020 – 27). В первом полугодии в суд с обвинительным заключением направлено два уголовных дела в отношении двух лиц особого правового статуса.

- В ходе заседания было отмечено, что в первом полугодии 2021 года следователи работали в сложной оперативной обстановке, обеспечив производство полного комплекса следственных действий по уголовным делам и материалам проверок, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.