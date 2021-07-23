Маслозаводской переулок Орла вновь перекроют вечером 24 июля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущие выходные в Орле вновь перекроют Маслозаводской переулок в Заводском районе. Рабочие готовятся к укладке финального слоя асфальта.

Напомним, ремонт дороги здесь начался 1 июля и должен завершиться к концу месяца. Общая стоимость работ составляет почти 93 миллиона рублей. Подрядчик – фирма «ДорСтрой57».

Об очередном перекрытии Маслозаводского переулка сообщил мэр Юрий Парахин.

- Мы перешли к финишной стадии ремонта, осталось только уложить финальный слой. Чтобы его сразу же не выдавили большегрузы, чтобы дать время материалу схватиться, мы вынуждены вновь на время закрыть движение, - написал глава города у себя в соцсетях.

Дорога от Пищевого переулка до пересечения Поселковой улицы с Городской будет перекрыта с 19.00 часов 24 июля (суббота) до 6.00 часов утра 26 июля (понедельник).