Коронавирус в Орловской области на 23 июля 2021: умерли четыре человека

Коронавирус в Орловской области на 23 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировано еще 84 случая заражения коронавирусом. Такие данные на 23 июля 2021 огласил федеральный оперштаб. Всего в нашем регионе, по состоянию на сегодняшний день, 39 504 случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Орловской области на 23 июля 2021

Заболевших по-прежнему больше, чем выздоровевших. Накануне из больниц выписались 70 человек. Всего же справиться с заболеванием смогли 37 317 жителей Орловской области.

Коронавирус в Орловской области на 23 июля 2021

Продолжается ежедневное фиксирование смертей среди заболевших коронавирусом. Оперштаб сообщил, скончались еще четыре человека с подтвержденным лабораторно диагнозом коронавирусная инфекция. Всего пандемия унесла жизни 812 орловцев.