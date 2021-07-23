В Орле в «ГРИННе» ликвидировали условный пожар и отработали эвакуацию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 22 июля, к ТМК «ГРИНН» в Орле съехались несколько пожарно-спасательных подразделений МЧС со спецтехникой и полном обмундировании. Причиной «переполоха» стали плановые пожарно-тактические учения.

Пожарно-тактические учения МЧС России 22 июля в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Согласно легенде учений, огонь вспыхнул на территории спортивного комплекса, дым быстро распространялся по первого и второго этажей и была угроза для людей. Точное количество и их место нахождение не известно. Один человек оказался на кровле здания.

Пожарно-тактические учения МЧС России 22 июля в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Несмотря на то, что происшествие было условным, свои действия сотрудники МЧС отрабатывали как в реальных боевых условиях. Алгоритм спасательной операции запечатлел корреспондент «КП-Орел».

Пожарно-тактические учения МЧС России 22 июля в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пожарно-тактические учения МЧС России 22 июля в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пожарные вошли в помещения звеном газодымозащитников, нашли двух пострадавших и вывели на свежий воздух. Человека, находящегося на крыше, спустили с помощью автоколенчатого подъемника. Вскоре условный пожар был локализован и потушен.

- После окончания учений был проведен противопожарный инструктаж с сотрудниками спортивного комплекса. Все эти знания персоналу необходимы, чтобы в случае возникновения реальной ЧС сохранить свою жизнь и жизнь посетителей. Все задачи, поставленные во время проведения учения, были выполнены, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.