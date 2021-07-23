В Орле на Генерала Родина появится открытый спорткомплекс Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 23 июля, мэр Орла Юрий Парахин анонсировал появление открытого физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Генерала Родина. Строительство должно завершиться до 29 октября 2021 года.

Комплекс площадью 8 773,5 кв.м предполагает оборудование футбольного поля, волейбольной, баскетбольной и стритбольной площадок. Также здесь будут беговые дорожки, зона воркаута и тренажеры.

- Пользоваться спорткомплексом под открытым небом смогут не только ученики школы №15 им. Гордеева, расположенной неподалеку, но и все желающие, - сообщил Юрий Парахин.

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса из федерального бюджета выделено 20 миллионов и столько же из областного.