В Орловской области пройдет Второй Тургеневский шахматный турнир Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже завтра в Орловской области пройдет Второй Тургеневский шахматный турнир. Игроки смогут сразиться с гроссмейстером Максимом Новиковым и поучаствовать в открытой лекции писателя и журналиста Игоря Вирабова.

Событие приурочили к Международному дню шахмат (20 июля). Площадкой для его проведения вновь станут аллеи музея-заповедника «Спасском-Лутовиново».

Напомним, в 2020 году здесь прошел первый Тургеневский шахматный турнир, в котором приняли участие 70 профессиональных спортсменов из Москвы, Курской, Тульской и Орловской областей. А почетными гостями стали гроссмейстер, чемпион мира среди юношей (1975) Валерий Чехов и шестой президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов.

Турнир назван «тургеневским» не случайно, ведь Иван Сергеевич одним из лучших шахматистов среди своих современников-литераторов и был вице-президентом шахматного конгресса в Баден-Бадене.

- На открытой сцене музея-заповедника будет подробно разобрана знаменитая «тургеневская партия», Игорь Вирабов, автор биографии Ивана Тургенева, расскажет о ее историческом контексте, - рассказали «КП» в пресс-службе музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

КОГДА? ГДЕ?

24 июля

11.00 - открытие

11.15 до 13.30 - поединки шахматистов

13.30 - турнир одновременной игры Максимом Новиковым

14.30 - награждение победителей

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» (Мценский район)