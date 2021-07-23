Более 23 тысяч тонн солода из Орловской области отправились в Латвию и Германию Фото: Архив "КП"

Орловская область продолжает экспортировать сельскохозяйственное сырье. Так, за первое полугодье 2021 года с территории региона в Латвию и Германию отправились 23,2 тысяч тонн ячменного солода.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, продукция прошла все необходимые лабораторные исследования. Никаких карантинных вредных организмов солоде не было выявлено.

- По результатам проведения исследований установлено, что продукция отвечала всем требованиям стран-импортеров. В соответствии с действующим законодательством на данную подкарантинную продукцию Управлением было оформлено 363 фитосанитарных сертификата, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.