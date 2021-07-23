В Орле ростовский гость пытался тайно вынести из супермаркета алкоголь Фото: Архив "КП"

Во вторник, 20 июля, в Заводском районе Орла в сетевом супермаркете на Карачевском шоссе произошел переполох. Один из покупателей решил раздобыть алкоголь, тайно пронеся его мимо кассы. Мужчина завернул бутылки в пакет и спрятал под одеждой.

Бдительные продавцы это заметили и вызвали вневедомственную охрану. Как выяснилось, воришкой оказался 29-летний уроженец Ростовской области.

- Росгвардейцы задержали и передали мужчину в отдел полиции для разбирательства. Мелкое хищение на сумму не более 2500 рублей приводит к административной ответственности - штраф от 1 тысяч рублей до пятикратной стоимости похищенного или арест до 15 суток, - сообщает пресс-служба Росгвардии Орловской области.