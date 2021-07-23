На трассе «Орел-Тамбов» неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Сегодня ночью, 23 июля, на 130 километре трассы «Орел-Тамбов» погиб мужчина. Его сбил неизвестный водитель, скрывшийся с места ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция Орловской области, авария произошла в районе двух часов ночи. Пока личность водителя и марка его автомобиля не установлены.

Также полицейским еще предстоит выяснить личность погибшего мужчины, чье тело обнаружили на дороге. От полученных травм он скончался на месте.

Всего за минувшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.