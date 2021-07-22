В Орловской области почти 105 тысяч человек завершили вакцинацию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 22 июля, в администрации Орловской области прошло еженедельное совещание с главами муниципальных образований. В центре внимания – ситуация с вакцинацией жителей региона.

Согласно озвученным данным, в настоящее время завершили вакцинацию от коронавируса 104 510 человек. Первый компонент вакцины получили - 154 173 орловца. При этом в регистр вакцинированных от COVID-19 внесено 150 540 записей.

- В Орловской области организована работа по вакцинации в 28 медицинских организациях в 38 пунктах. Действует 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах. Вакцинации против COVID-19 жителям отдаленных населенных пунктов проводится силами мобильных медицинских бригад, в том числе на базе фельдшерско-акушерских пунктов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.