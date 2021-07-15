Жители Орловской области стали чаще жаловаться на проблемы с ЖКХ

С 6 по 12 июля в Орловской области двое увеличилось количество обращений жителей региона по проблемам с ЖКХ. Вреди самых популярных тем оказалась ситуация с водоснабжением, мусором и благоустройством.

Как сообщает Центр управления регионом Орловской области, за неделю орловцы сделали 57 обращений по ЖКХ, еще 57 по благоустройству и 47 по вывозу мусора. Самыми активными остаются по числу обращений остаются жители областного центра, на втором месте – Мценск, на третьем – Орловский район.

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- Всего за период с 6 по 12 июля сотрудники регионального ЦУР обработали 580 обращений, еще 51 вопрос находится на стадии решений. Прежде всего, внимание орловцев приковано к теме социальной защиты и обслуживания населения – получено 204 обращения. 62 вопроса граждан касались региональных и муниципальных дорог, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.