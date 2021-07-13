На Красном мосту в Орле увеличат количество рабочих Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается реконструкция Красного моста. Больше месяца объект простаивал из-за проблем с проектно-сметной документацией, возникших еще в апреле. В июне работы возобновились, но не в полную мощь.

Накануне, 12 июля, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в прямом эфире в соцсетях о том, что что подрядчик планирует догонять упущенные сроки. На этой неделе он увеличит количество рабочих на объекте в десятки раз.

- Подрядчик заверяет, что успеет по всем срокам, - пояснил Андрей Клычков.

Напомним, первоначально «Ремспецмост» должен был завершить строительство временного пешеходного моста в конце апреля-начале мая, теперь эти сроки сместились на конец июля. При этом по контракту, Красный мост в Орле должны отремонтировать и открыть для движения в ноябре 2022 года. Ранее заказчик работ не исключил, что сроки реконструкции могут быть увеличены.