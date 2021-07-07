Орловчанка подала в полицию заявление на знакомого, но сама попала под уголовное дело

Орловчанке грозит наказание за ложный донос Фото: Архив "КП"

Жительница Орловской области предстанет перед судом за ложный донос. Она заявила на своего знакомого в органы, чтобы насолить тому.

Все произошло в марте. 29-летняя жительница города Болхова позвонила в полицию и сообщила, что ее знакомый украл 10 тысяч рублей и еще изнасиловал ее. Была назначена проверка, в результате которой выяснилось: преступлений этих мужчина не совершал. А оговорила девушка его из личной неприязни. Из-за чего фигуранткой уголовного дела стала уже сама. Сейчас расследование завершено.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Свою вину обвиняемая признала полностью. По закону, по статье 306 УК РФ "ложный донос" девушке может грозить штраф, принудительные работы и даже реальный срок лишения свободы.