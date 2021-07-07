В Болхове пройдет фотографический фестиваль и мастер-класс Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области пройдет фотографический фестиваль и мастер-класс от профессиональных фотохудожников. Культурное событие состоится в городе Болхов и будет посвящена православным традициям.

В фестивале примут участие фотохудожники из Москвы, Брянска, Белгорода, Пушкино и Орла. Гостей мероприятия ждут сразу две фотовыставки - «О людях хороших» и выставка, посвященную 180-летию болховского Спасо-Преображенского собора.

- Фестиваль организован Орловским фотографическим обществом при Орловском краеведческом музее. В его рамках пройдет фотосъемка достопримечательностей города. Лучшие фотографии города станут экспонатами фотовыставки в музее, - сообщает Орловский краеведческий музей.

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КОГДА? ГДЕ?

9 июля

Болхов (Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь и Болховская православная гимназия)

Справки по телефону: 8 (4862) 47-13-91.