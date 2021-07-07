В Орле 23-летнюю девушку поймали на хранении синтетического наркотика

В Орле с наркотиком задержали 23-летнюю девушку Фото: Архив "КП"

В Орле транспортные полицейские задержали 23-летнюю девушку с наркотиком. Теперь молодой любительнице запрещенных веществ придется предстать перед судом: возбуждено уголовное дело.

Пакетик с белым порошком девушка хранила в кармане шорт, его обнаружили при досмотре. Проведенная в дальнейшем экспертиза установила, что дама хранила "синтетику", так называемую "соль". Весом наркотик вышел на 0,63 грамма.

- В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование, - рассказали "Комсомолке" в ЛО МВД России на станции Орел.