ЕГЭ-2021 в Орловской области: 68 выпускников получили 100 баллов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 6 июля, в Орле прошел онлайн-брифинг руководителя регионального Департамента образования Татьяны Крымовой с журналистами. В центре внимания завершившаяся экзаменационная кампания ЕГЭ-2021 в Орловской области.

Согласно озвученным данным, в регионе в этом году 68 выпускников получили 100 баллов. Самые высокие результаты оказались по русскому языку, профильной математике, физике, истории и географии.

- Выпускники получили 71 стобалльный результат: по русскому языку – 39, по литературе – 9, по химии – 7, по истории – 5, по информатике – 4, по обществознанию – 3, по биологии – 3, по физике – 1, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

При этом статус мультистобалльника получили три выпускника: Ева Елисеева (школа № 12 города Орла), Иван Горбунов (гимназии №1 ОГУ имени Тургенева) и Раиса Плясова (гимназии № 1 ОГУ имени Тургенева).