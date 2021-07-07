Более половины работников «Зелёной рощи» вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19

.

Первый компонент прививки от COVID-19 получили уже 55% работников. Часть сотрудников успели пройти два этапа вакцинации и получили сертификаты.

С самого начала пандемии в «Зелёной роще» соблюдают все необходимые требования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ответственное отношение сотрудников к своему здоровью и безопасности окружающих полностью поддерживается работодателем.

На предприятии были организованы встречи с медработниками, где проводилась разъяснительная работа по вопросам сохранения здоровья, предотвращения заражения и методов поддержки хорошего самочувствия. Каждый сотрудник мог задать вопросы и получить квалифицированную консультацию врача.

«Мы поддерживаем наших сотрудников в стремлении заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Многие обращались за прививкой в поликлиники. К тем, кто по каким-то причинам не успел это сделать, мы организовали приезд врачей прямо на работу. Мы будем приглашать медиков пока в этом сохранится необходимость», - прокомментировал Александр Муромский, директор «УК «Зелёная роща».

Сегодня в офисе регионального оператора организован мобильный пункт вакцинации. Бригада медиков из городской поликлиники №3 уже не раз приезжала в офис компании. Каждый желающий после обязательной процедуры медосмотра смог привиться от Covid-19. Вся процедура, начиная с заполнения анкеты и до введения вакцины занимает всего несколько минут. Вакцинация сотрудников будет организована в несколько этапов.

«Благодаря тому, что можно вакцинироваться, не покидая рабочее место, мы не только экономим свое время, но и можем избежать дополнительных нежелательных контактов в поликлиниках. Таким образом, при соблюдении всех мер, мы уменьшаем вероятность распространения инфекции. Мы - за здоровье и скорейшее возвращение к обычному режиму жизни!» - прокомментировали в пресс-службе регоператора.