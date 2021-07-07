В парке «Орловское полесье» обновили инфраструктуру экологических троп. Фото Натальи Кащеевой

В национальном парке «Орловское полесье» теперь стало комфортнее для любителей пеших прогулок. В начале лета здесь закончили реставрацию инфраструктуры экологических троп.

Туристы смогут пройти по экологическим тропам «Сосновый бор», «Кладовая солнца», «Тайны лесных троп», «Тропами Кудеяра» или военно-мемориальной тропе «Эхо войны» гораздо удобнее. Сотрудники национального парка оборудовали их информационными табличками, установили входные группы и улучшили дорожное полотно.

Кроме того, на тропе «Тайны лесных троп» появилась тантамареска (специальный стенд для фотосессий) для ярких фотографий на память об Орловском полесье.

- Для каждого из отрезков троп были предусмотрены информационные таблички, которые расскажут посетителям об особенностях обзорных точек, интересных фактах или историко-культурном наследии этих мест, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.