Жителей Орла призвали анонимно сообщить о незаконных «наливайках» Фото: Архив "КП"

Администрация Орла призвала горожан анонимно сообщать о незаконных «наливайках». Городские власти намерены бороться с питейными заведениями, возникающими в многоэтажках без разрешения.

В настоящее время уже составлен перечень организаций общепита, имеющих необходимые документы на работу. В списке 213 законных кафе, баров, ресторанов и буфетов.

- В последнее время в адрес городской администрации поступает масса жалоб на питейные заведения, расположенные под окнами многоэтажек. Если не нашли заведение в указанном перечне, значит оно работает незаконно и необходимо о нем сообщить, - информирует горожан пресс-служба администрации Орла.

Чтобы сообщить о незаконной «наливайке», нужно ее сфотографировать и указать ее название и адрес, а потом отправить данные на электронную почту torg@orel-adm.ru с пометкой «Общепит, алкоголь». Сделать это необходимо до 13 августа 2021 года.

Всем заявителям обещают полную анонимность. Телефоны для справок: 43-29-34 или 73-16-34.