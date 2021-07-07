В Орле возобновилось движение трамваев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 6 июля, в Орле полностью остановилось движение трамваев. СМИ связали ситуацию с многомиллионными долгами МУП «ТТП города Орла» перед энергоснабжающими организациями. Однако транспортного коллапса не случилось, уже вечером движение трамваев было возобновлено.

Источники, близко знакомые к ситуации, назвали новость о прекращении работы трамваев раздутой и что сейчас все в порядке.

Однако прокуратура Орловской области все же организовала проверку.

- Проверка по факту ограничения подачи электроэнергии на трамвайные линии, что повлекло остановку работы трамваев. В связи с ненадлежащей реализацией администрацией Орла полномочий по организации бесперебойной работы муниципального общественного транспорта, прокуратурой внесено представление в адрес мэра города, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

Кроме того, прокуратурой объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона генеральному директору ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт» и руководителю филиала ПАО «МРСК Центра» -«Орелэнерго».