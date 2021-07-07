На Ломоносова в Орле расширят парковку и сделают островок безопасности

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле отремонтируют дорогу на улице Ломоносова. Помимо укладки свежего асфальта дорожники проведут и другие работы.

Приводить в порядок этот участок будут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На Ломоносова уложат асфальт, приведут в порядок тротуары, возле дома №7 появится островок безопасности, а радиус поворота изменится в сторону уширения проезжей части.

- Кроме того, планируется и расширение парковочной зоны возле Инфекционного стационара на 10 мест, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Какая фирма займется ремонтом, пока не ясно: подрядчика ищут на аукционе. Срок сдачи объекта поставлен на июнь 2022 года, но вполне вероятно, что ремонт может быть произведен и раньше.