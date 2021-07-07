Коронавирус в Орле, новости на 7 июля 2021: случаев заражения больше 38 тысяч

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Федеральный оперштаб представил данные о новых случаях заражения коронавирусом в регионах России и последствиях болезни. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 7 июля 2021 года.

За последние сутки заразилось еще 98 человек. Число случаев заражения, зафиксированных с начала пандемии, превысило 38 тысяч и составляет 38 081.

Выздоровело за последние сутки еще 88 орловцев. Суммарное число излечившихся также переступило очередной порог и на сегодняшний день составляет 36 060.

Скончалось, по данным федерального оперативного штаба, еще 3 жителя региона. Пандемия унесла жизни 763 орловцев, болевших коронавирусом.