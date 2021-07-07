За 9 миллионов рублей в Орле отремонтируют музей изобразительных искусств

Здание музея изобразительных искусств приведут в порядок Фото: Ольга СУПОНЕВА

Музей изобразительных искусств Орла отремонтируют. Здание приведут в порядок за 9 миллионов рублей.

Постановление о выделении денег подписал губернатор Андрей Клычков. Ремонт ждет здание музея уже в нынешнем, 2021 году. На выделенные средства рабочие проведут ремонт фасада, установят новые окна, территорию огородят новым забором, сообщает пресс-служба областной администрации.

Здание нынешнего музея ИЗО - памятник истории и культуры, объект культурного наследия. В советское время здесь, на Октябрьской, 49, располагался Дом политпросвещения обкома КПСС. Сейчас музей находится не в лучшем состоянии: территория обнесена сигнальной лентой, штукатурка с фасада осыпается.