На Панчука в Орле пятилетний мальчик попал под машину

Ребенок перебегал дорогу и оказался под колесами Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле под машину попал пятилетний ребенок. Мальчик перебегал улицу Панчука и очутился под колесами "Лады".

ДТП случилось во вторник вечером, 6 июля. За рулем отечественной легковушки "Лада Гранта" ехал 58-летний водитель. Автомобиль двигался по Панчука, со стороны Васильевской в сторону 1-й Пушкарной. В районе 44-го дома на дороге оказался маленький пешеход, решивший перебежать проезжую часть. Машина сбила его.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, он отпущен, -сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.