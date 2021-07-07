Еще 446 орловцев привились от коронавируса в мобильных ФАПах

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжают работу мобильные прививочные пункты, в которых можно получить укол от коронавируса. Накануне прививки в них сделали 446 человек, сегодня кабинеты продолжают работу.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, 7 июля передвижные прививочные кабинеты работают на Московской улице, 67 - рядом с ТЦ "Европа" и на Московском шоссе, 56 - рядом с ТЦ "Лента". Чтобы сделать прививку нужно с собой иметь документы: паспорт, полис и СНИЛС, а также пройти осмотр и опрос врача. Прием ведут медики из городских поликлиник.

Прививку можно сделать с 13.00 до 20.00.

Также работает прививочный пункт в ТМК "Гринн" - он расположен на первом этаже, рядом с магазином "М-Видео". Здесь прививку можно сделать ежедневно с 12.00 до 19.00.