В Орле вынесен приговор насильнику, нападавшему на женщин в лесополосе

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле суд вынес приговор насильнику, напавшему на несколько женщин. На его счету не только преступления против половой неприкосновенности и свободы личности, но и кражи, грабежи, разбой.

Первое изнасилование житель Орловского района совершил еще в 2005 году. Затем, в 2018 году, его осудили за ряд краж, но от наказания тот уклонился. В 2019 и 2020 году обвиняемый вновь совершил несколько изнасилований, Последнее в августе прошлого года: напал на женщину в лесополосе, неподалеку от дачного поселка. Тогда-то преступника и поймали. В уголовном деле - обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса. Расследование длилось около года, наконец, суд вынес приговор.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.