В Орле 82-летняя женщина травмировалась при падении в маршрутке

Пожилая женщина - пассажир получила травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пожилая пассажирка маршрутного автобуса травмировалась при падении. "ПАЗ" слишком резко затормозил, пенсионерка не удержала равновесие.

ДТП случилось во вторник 6 июля, днем. В третьем часу 36-летний водитель маршрутки ехал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Емлютина в сторону Мостовой.

- В районе дома №81 Карачевского шоссе при резком торможении он допустил падение пассажира. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.