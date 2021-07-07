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Происшествия7 июля 2021 9:59

В Орле 82-летняя женщина травмировалась при падении в маршрутке

Автобус "ПАЗ" резко затормозил
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Пожилая женщина - пассажир получила травмы

Пожилая женщина - пассажир получила травмы

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пожилая пассажирка маршрутного автобуса травмировалась при падении. "ПАЗ" слишком резко затормозил, пенсионерка не удержала равновесие.

ДТП случилось во вторник 6 июля, днем. В третьем часу 36-летний водитель маршрутки ехал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Емлютина в сторону Мостовой.

- В районе дома №81 Карачевского шоссе при резком торможении он допустил падение пассажира. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.