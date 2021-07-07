Мценский мусоросортировочный комплекс «Русресурс» остановил свою работу

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Напомним, что на предприятие направляются отходы из Мценского, Болховского, Верховского, Залегощенского, Новосильского, Корсаковского и Новодеревеньковского районов Орловской области.

За прошедший месяц на «Русресурсе» систематически возникали технологические сбои в работе и многократные остановки, что затрудняло разгрузку мусоровозов на объекте. Несмотря на помощь и содействие регионального оператора «УК «Зелёная роща» в решении рабочих вопросов, с понедельника приём отходов на заводе прекратился. В частности, 5 июля с 8 утра до 16:30 часов не было выгружено ни одного автомобиля, доставившего отходы на сортировку. Только после вмешательства регионального оператора удалось обеспечить разгрузку спецтехники. Важно отметить, что «УК «Зелёная роща» не имеет неисполненных обязательств и просроченной задолженности перед заводом «Русресурс».

Во вторник ситуация повторилась. Предприятие не принимало отходы на обработку, а полные мусоровозы вынуждены были простоять в очереди практически весь день. Это привело к нарушению графиков вывоза мусора у жителей 7 районов Орловской области. В адрес «Зеленой рощи» стали поступать сообщения о перенакоплениях отходов на контейнерных площадках Мценска, Болхова, Новосиля, Верховья.

Для того, чтобы не допустить кризисной ситуации и восстановить графики вывоза отходов в кратчайшие сроки, региональным оператором проработана возможность временного изменения транспортных потоков. Соответствующее предложение было направлено в адрес профильного Департамента.

С 6 июля, по согласованию с Департаментом ЖКХ, схема логистических потоков движения ТКО изменена. Отходы из Мценского, Болховского, Верховского, Залегощенского, Новосильского, Корсаковского и Новодеревеньковского районов направляются на мусоросортировочный комплекс «ЭкоСити» в Орле. Региональный оператор контролирует ситуацию. В кратчайшие сроки будет восстановлен график вывоза ТКО.

Диспетчерская служба регионального оператора с 08:00 до 20:00 ежедневно принимает обращения от жителей по многоканальным телефонам:

+7 (980) 769-00-57 (доб.3)

+7 (4862) 78-02-57

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