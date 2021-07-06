В орловском райцентре водитель на "ВАЗе" сбил мужчину и врезался в его автомобиль

"Пятнадцатая" сбила водителя "Вольво" и врезалась в сам "Вольво" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области водитель на легковушке сбил мужчину и врезался в его автомобиль. ДТП случилось в городе Новосиль.

Накануне, в понедельник 5 июля, 51-летний водитель ехал за рулем отечественной легковушки "ВАЗ 2115" по улице Коммунаров. В районе 39-го дома он наехал на 55-летнего мужчину, который стоял рядом со своим автомобилем "Вольво". После того, как тот оказался под колесами, "пятнадцатая" протаранила и саму иномарку.

- В результате ДТП гражданин получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.