Двадцатилетнего орловца задержали за хранение синтетичских наркотиков

Двадцатилетнему орловцу светят годы за решеткой Фото: Архив "КП"

В Орле двадцатилетнего парня поймали на хранении синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело, по итогам которого молодому человеку может грозить до 10 лет тюрьмы.

Орловца задержали в Северном районе после того, как полицейским поступила оперативная информация о возможной его причастности к незаконному обороту запрещенных веществ. Так оно и оказалось: у молодого человека при досмотре нашли сверток с наркотиком. Как показала экспертиза, орловец хранил 1,3 грамма "синтетики", производного метилэфедрона. Такое количество наркотика, по закону, является особо крупным размером.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас подозреваемый задержан.