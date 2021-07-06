Законно ли перенесли ярмарку с площади Жукова в Орле проверит прокуратура

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

В Орле снова в тревожном ключе зазвучала тема ярмарок выходного дня. На этот раз предприниматели обратились к прокурору области Владиславу Малкину с просьбой проверить законность переноса торговли с площади Жукова на Лескова.

Как ранее уже рассказывала "Комсомолка", торговлю выходного дня перенесут с площади на время ее ремонта. Предпринимателям, реализующим продукцию, предложили с 10 июля торговать в районе крытого рынка на улице Лескова. Прокурору инициативная группа пожаловалась на то, что как минимум власти не обсудили это решение с самими торговцами.

Помимо этого, не ясно, как именно будут располагаться палатки с товаром, где парковаться и на какой срок эти изменения приняты.

Как сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области, Владислав Малкин поручил в ситуациями разобраться и проверить законность действий администрации Орла.