Пенсионерка из Орла 14 раз перевела деньги на счет мошенников

Орловчанка перевела мошенникам 200 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Пожилая жительница Орла 14 раз подряд перевела деньги мошенникам. Собственноручно 66-летняя орловчанка отдала телефонным аферистам 200 тысяч рублей.

Преступники действовали по уже отработанной схеме. По телефону они представились пенсионерке работниками службы безопасности банка. Женщину убедили, что на нее пытаются повесить кредит, используя ее личные данные.

- Для спасения денежных средств орловчанке предложили самостоятельно оформить кредит в банке, а затем перевести полученные средства на безопасный счет. В результате женщина совершила 14 переводов на сумму 200 тысяч рублей, -рассказали о деталях происшествия "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Так испуганная пенсионерка и сделала. И лишь через некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана. Ничего не оставалось делать, как идти в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские просят орловцев не доверять незнакомым людям, кем бы они не представлялись. Формулировка "работник службы безопасности банка" должна насторожить каждого - так представляются мошенники.