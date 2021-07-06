Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 15:07

В Орловской области оштрафовали производителя мясных чипсов

Проверка Россельхознадзора вскрыла нарушения
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Орловской области к ответственности привлекли предпринимателя, производящего мясные чипсы. При проверке на предприятии обнаружились нарушения.

Подробности рассказали в территориальном Управлении Россельхознадзора. Специалисты надзорного ведомства поставили под сомнение безопасность продукции при производстве и хранении.

- По результатам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде взыскания штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.