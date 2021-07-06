Спасское-Лутовиново приглашает на встречу с Валерием Бариновым

В музее-заповеднике Тургенева в Спасском-Лутовиново пройдет встреча с актером Валерием Бариновым. Спасское ждет гостей в субботу 10 июля.

Валерий Баринов - Народный артист России, выходец с орловской земли. Во время авторской встречи ее участников ждет душевный разговор о жизни, воспоминания, размышления.

- Валерий Александрович также порадует земляков и поклонников чтением отрывков из произведений Пушкина, Бунина и Бродского, строчкой из стихотворения которого — «Воротишься на родину. Ну что ж…» — он и назвал свое выступление в Спасском, - рассказали "Комсомолке" в музее-заповеднике Тургенева.

КОГДА? ГДЕ?

10 июля, 16.00

Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная 3а

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Подробности по телефону музея 8 (48646) 6-72-14