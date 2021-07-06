В Орловской области возбуждено 83 дела о хищении и нецелевом использовании бюджетных денег

Состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции Фото: Архив "КП"

В Орле 6 июля состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции. Главной темой обсуждения стал контроль над расходованием денег, выделенным по национальным проектам.

С начала года в регионе возбуждено 83 уголовных дела о хищении и нецелевом расходовании бюджетных средств. В 43 случаях из них деньги были украдены, а в еще 40 случаях их потратили не на по назначению.

Ну а реализация национальных проектов привела к 49 уголовным делам - проект "Демография" обернулся 48 разбирательствами, "Образование" еще одним, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.