Орловские школьники показали хорошие результаты на ЕГЭ по иностранным языкам

Школьники из Орла успешно справились с ЕГЭ по иностранным языкам Фото: Ольга СУПОНЕВА

Стали известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам. Орловские выпускники справились с единым госэкзаменом успешно.

Помимо традиционного, английского языка, школьники сдавали еще немецкий и французский. В Орле проверили свои знания французского 4 одиннадцатиклассника, а немецкого 5. Все они справились со сдачей ЕГЭ успешно.

Что касается английского, то в его сдавали 236 школьников. И больше 99% из них справились со сдачей ЕГЭ, как сообщает пресс-служба администрации Орла. При этом 52,5% от сдававших английский получили высокие результаты, набрав от 80 до 99 баллов.