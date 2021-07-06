В колонии-поселении под Орлом собрали полтонны огурцов

Огурцы осужденные выращивают с апреля, с рассады. Фото: предоставлено региональным УФСИН

В колонии-поселении поселка Шахово под Орлом собрали полтонны огурцов. Урожай овощей вырастили осужденные, отбывающие здесь наказание.

Огурцы растут в теплицах, построенных в хозяйстве при колонии. Рассаду осужденные посадили в апреле, ухаживали за ней, теперь пришло время сбора урожая. Пока что овощей выросло на 575 килограммов, запланировано собрать больше 3 тысяч 700 кг.

- Выращенные овощи позволяют разнообразить рацион питания осужденных, а также развитие растениеводства в исправительных учреждениях способствует созданию дополнительных рабочих мест для осужденных, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.