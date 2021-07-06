Коронавирус в Орле, новости на 6 июля 2021: заболело еще 97 человек, умерло 3

Собрали для вас последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Статистику по распространению коронавируса в регионах России представил федеральный оперативный штаб. Новые случаи заражения, выздоровления и смерти зафиксированы в Орловской области на 6 июля 2021 года. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орл и области.

За последние сутки положительным тест на ковид оказался еще у 97 орловцев. Общее число случаев коронавируса в регионе, зафиксированных с начала пандемии, составляет 37 983.

Выздоровело и закрыло больничный за последний день 82 пациента. Всего же выздоровело 35 972 жителя области.

Вновь сообщает федеральная статистика и о смертельных случаях течения коронавируса. Ушло из жизни еще трое жителей Орловской области, болевших ковидом. А всего умерло 760 человек.

Напомним, что в регионе продлен режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничения. Продолжается вакцинация.