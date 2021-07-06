Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 12:02

В Орле на Раздольной по ночам ограничат движение

В темное время суток тут будет идти дорожный ремонт
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: яндекс.карты

Фото: яндекс.карты

В Орле на улице Раздольной по ночам ограничат движение. Связано это с дорожным ремонтом.

Рабочие будут приводить в порядок участок полотна от улицы Бурова до улицы Кузнецова. Для того, чтобы обезопасить участников дорожного движения, производиться ремонт будет в темное время суток.

- ООО «Дорстрой» выдано разрешение проводить ремонт дорожного покрытия улице Раздольной с 20.00 до 6.00, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

По планам, проводиться ремонт будет вплоть до 20 августа.