Ребенок оказался под колесами "Рено" в орловском дворе

Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованной машины аккурат под колеса Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковая иномарка "Рено" сбила ребенка в жилом дворе. Мальчику предстоит лечение: с травмами его положили в больницу.

ДТП случилось на улице Латышских Стрелков вечером в понедельник, 5 июля. Примерно в 20.00 молодой водитель ехал по придомовой территории дома №79. В этот момент из-за припаркованной машины выбежал десятилетний мальчик. Он очутился под колесами "Рено".

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошлый день в Орловской области полицейские зафиксировали 13 ДТП. Одно из них обернулось трагическими последствиями: погиб молодой пассажир мотоцикла.