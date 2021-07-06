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Происшествия6 июля 2021 11:31

Ребенок оказался под колесами "Рено" в орловском дворе

Мальчика с травмами положили в больницу
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованной машины аккурат под колеса

Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованной машины аккурат под колеса

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковая иномарка "Рено" сбила ребенка в жилом дворе. Мальчику предстоит лечение: с травмами его положили в больницу.

ДТП случилось на улице Латышских Стрелков вечером в понедельник, 5 июля. Примерно в 20.00 молодой водитель ехал по придомовой территории дома №79. В этот момент из-за припаркованной машины выбежал десятилетний мальчик. Он очутился под колесами "Рено".

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошлый день в Орловской области полицейские зафиксировали 13 ДТП. Одно из них обернулось трагическими последствиями: погиб молодой пассажир мотоцикла.