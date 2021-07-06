Молодой пассажир мотоцикла погиб в столкновении с грузовиком под Орлом

Пассажир мотоцикла погиб, водитель госпитализирован Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области молодой пассажир мотоцикла погиб в ДТП. Двухколесный транспорт столкнулся с грузовиком на трассе М-2 "Крым".

Авария с летальным исходом произошла нынешней ночью, 6 июля, во втором часу. Мотоцикл марки "Ямаха" ехал под управлением 24-летнего водителя в сторону Москвы со стороны Курска, следом за ним двигался грузовой автомобиль "МАЗ", за рулем был 46-летний мужчина. В какой-то момент водитель большегруза протаранил двигавшийся впереди мотоцикл. Последствия столкновения оказались трагическими.

- В результате ДТП пассажир мотоцикла, мужчина 26 лет, от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.