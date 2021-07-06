В Орле на мошенничестве поймали судебного пристава

Судебный пристав попал под уголовное дело о мошенничестве

В Орле бывший сотрудник службы судебных приставов попал под уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он прикарманил деньги должника.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество" завел и расследует следственный комитет. К настоящему моменту известно, что осенью 2020 года у пристава в производстве находилось дело должника, жителя Орловской области. Сотрудник ФССП воспользовался служебным положением и не вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. Он убедил орловца в том, что деньги нужно отдать наличные, якобы, на счет пристав их положит сам. Мужчина передал подозреваемому 10150 рублей, которые тот положил в свой карман. Но был разоблачен сотрудниками службы собственной безопасности регионального Управления федеральной службы судебных приставов.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.