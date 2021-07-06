Один человек пострадал при пожаре в пятиэтажке во Мценске

В пожаре один человек пострадал Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Жильцов эвакуировали, один человек пострадал.

ЧП случилось под утро, спасателям жильцы пятиэтажки на Катукова позвонили в четвертом часу. Пожарные прибыли на место происшествия, к тому моменту дом сильно задымило, 10 человек эвакуировали. В комнате, которая стала очагов пожара, находился человек.

- В результате пожара в комнате на втором этаже выгорел матрац, комната закопчена по всей площади. При пожаре пострадал мужчина, которого доставили в лечебное учреждение, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Какая оплошность довела до пожара еще устанавливают специалисты.