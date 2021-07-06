Два мобильных пункта вакцинации работают сегодня в Орле

6 июля орловцы смогут сделать прививку от коронавируса в мобильных пунктах Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают работу мобильные прививочные пункты, в которых можно сделать укол от коронавируса. Сегодня, 6 июля, ФАПы на колесах работают в Железнодорожном и Советском районах города.

В Советском районе прививку орловцам сделают по адресу Наугорского шоссе, 76, рядом с ТЦ "Европа". А в Железнодорожном районе прививочные пункт расположится по адресу Московское шоссе, 67 - тоже рядом с торговым центром "Европа". Как сообщает пресс-служба городской администрации, медики будут ждать горожан с 13.00 до 20.00.

Перед прививкой пациентов ждет медицинский осмотр и опрос о противопоказаниях. С собой нужно не забыть взять паспорт, полис и СНИЛС.