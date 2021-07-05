Перед судом предстанет орловец, пытавшийся убить сожителя своей матери

Жителя орловской глубинки осудят за покушение на убийство Фото: Архив "КП"

Орловские следователи закончили расследование уголовного дела о покушении на убийство. На скамье подсудимых в ближайшее время окажется житель Ливенского района, напавший с ножом на сожителя своей матери.

Кровавая расправа разыгралась в мае 2021 года. Тогда 42-летний местный житель, в пылу пьяной ссоры, схватился за нож и набросился на 60-летнего мужчину. Он ударил его несколько раз, нанеся раны, но мать выбила орудие расправы из рук разъяренного сына. Вовремя подоспела скорая. Нападавшего задержали, уголовное дело было возбуждено по статье "Покушение на убийство".

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.