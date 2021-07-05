Орловский суд оштрафовал "Мираторг" за строительство свинокомплекса без разрешения

Орловский арбитражный суд рассмотрел дело о строительстве свинокомлекса без разрешения Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловский арбитражный суд рассмотрел дело о строительстве свинокомлекса без разрешительной документации. Компании "Мираторг-Курск" придется выплатить 250 тысяч рублей.

Как следует из документов суда, агрофирма возводила свинарник в 2020 году, с января по август. Стройка велась в Троснянском районе. При этом разрешение на строительство "Мираторг" получил уже постфактум, в декабре 2020-го. Региональный надзорный департамент подал иск в суд и арбитраж встал на сторону заявителя.

Агрофирма факт строительства без вовремя полученного разрешения признала, нашлись и смягчающие обстоятельства.

- В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, суд учитывает признание факта совершения правонарушения и устранение нарушения на момент рассмотрения дела в суде, отсутствие неблагоприятных последствий. Принимая во внимание изложенное, арбитражный суд считает необходимым привлечь ООО "Мираторг-Курск" к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде наложения административного штрафа в размере 250 000 руб, - гласит решение суда.