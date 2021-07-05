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Общество5 июля 2021 17:13

В Орле помянули погибших при тушении Дворца пионеров пожарных

Пламя забрало жизни Александра Комоско и Виктора Лапшина 37 лет назад
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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37 лет назад страшный пожар во Дворце пионеров унес жизни двоих спасателей

37 лет назад страшный пожар во Дворце пионеров унес жизни двоих спасателей

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле почтили память пожарных,погибших при исполнении служебного долга. Александр Комоско и Виктор Лапшин 37 лет назад ценой собственной жизни потушили пожар во Дворце пионеров.

Оба спасателя, не вышедшие живыми из огня, похоронены на Троицком кладбище. Страшный пожар разбушевался 4 июля 1984 года. Пожарные помогли отстоять дворец и оборудование. Посмертно оба награждены медалями «За отвагу на пожаре». Почтить память в печальную дату пришли сотрудники МЧС и студенты-спасатели.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, на могилы возложили цветы и отдали дань погибшим пожарным минутой молчания.